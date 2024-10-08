Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Иррациональность правит миром.

Иррациональность правит миром.

1. Истина в вопросе Человек – существо любопытное, что скорее хорошо, хотя часто и притягивает проблемы.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Именно поэтому я и предлагал ранее идти от общего к частному. Просто необходимо понять, что является общим в нашей Вселенной. Может быть тогда нюанс:&quot;распознать ошибку иногда чрезвычайно трудно, особенно когда на неё наслаиваются ошибка за ошибкой и все они в исключительно красивой упаковке, убеждающей в обратном.&quot;- поможет работе над ошибками и иррациональность(В философии — концепции и учения, ограничивающие или отрицающие роль разума в постижении мира.) будет стремиться к рациональности, т.е. к осмысленности. Всего доброго.
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