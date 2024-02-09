В Челябинской области за три месяца резко подорожали земли под садовые участки. Инфографика

В Челябинской области в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим стоимость сотки участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13% до 38 тысяч рублей, при этом арендовать землю можно за 714 тысяч в месяц.
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