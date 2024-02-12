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Собрала тараканов и прочитала стихи: маленькая Киры из Няндомы выступила на Первом

Собрала тараканов и прочитала стихи: маленькая Киры из Няндомы выступила на Первом

Ещё один маленький уроженец Архангельской области продемонстрировал свои таланты на Первом канале. Девочка Кира из Няндомы отважно поборола в шоу “Лучше всех!” свои страхи, а также поведала о любимых стихах.

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