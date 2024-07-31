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Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

В Полтавской области утром прогремел мощный взрыв. Российские войска нанесли удар в районе военного аэродрома в Миргороде, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

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