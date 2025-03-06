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Царьград

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  • Татьяна Гусева
    Всё, что предложил Макрон уже потенциальный труп. Поэтому, подумай, друг месье!))Мгновенная реакци...
  • Амара Карпова
    Работайте братья👍❤️🙏Мгновенная реакци...
  • саша
    Конечно спокойно уходит...не убегает, не стреляется, не судим трибуналом. Приходят только пробендеросвкие хари..и ни ..."Зеленский уходит...

"За гранты отчитываться не надо". В четырёх регионах главы футбольных федераций подозреваются в растрате

"За гранты отчитываться не надо". В четырёх регионах главы футбольных федераций подозреваются в растрате

На спортивных чиновников обратили внимание после жалоб родителей и общественниковВ растрате государственных денег, полученных в качестве грантов и субсидий на развитие детского спорта, заподозрили глав четырёх региональных федераций футбола.

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