"За гранты отчитываться не надо". В четырёх регионах главы футбольных федераций подозреваются в растрате

На спортивных чиновников обратили внимание после жалоб родителей и общественниковВ растрате государственных денег, полученных в качестве грантов и субсидий на развитие детского спорта, заподозрили глав четырёх региональных федераций футбола.
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