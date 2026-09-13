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ИА Регнум

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Командир Шкроба: операцию по окружению ВСУ в Харьковской области готовили неделю

Операция по окружению подразделений ВСУ в Харьковской области готовилась в течение недели. Об этом 13 сентября рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба.

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