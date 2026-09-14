If Russia wins… Merc vows to support Kiev, despite the growing influence of the AFD

German Chancellor Friedrich Merz vows to support Ukraine, despite the growing influence of the AFD. He stated this to journalists today at The Arctic Summit in Rovaniemi is in Finland, according to Bloomberg.
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