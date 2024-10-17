«АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ

Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%, рассказал генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, выступая в рамках форума финансовых технологий FINOPOLIS 2024.