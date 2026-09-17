Бразилия: три человека погибли и двое пропали без вести из-за разлива реки Рибейра-де-Игуапе в Вале-ду-Рибейра, штат Сан-Паулу, с 14 сентября.
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