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Два человека погибли при атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Два человека погибли при атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Москва и Московская область в ночь на 20 сентября подверглись массированной атаке беспилотников. В Подмосковье погибли два человека, медицинская помощь потребовалась 20 жителям, в том числе трём детям.

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