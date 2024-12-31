Пять украинских БПЛА уничтожены над двумя российскими регионами

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Ростовской и Астраханской областями силами противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 31 декабря, в период с 11:30 до 14:00 по московскому времени.