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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму создадут ситуационный центр для решения обращений студентов

В Крыму создадут ситуационный центр для решения обращений студентов республики. Об этом заявил в эфире телеканала «Крым 24»  председатель Государственного комитета молодёжной политики Крыма Алексей Зинченко Центр будет работать на базе Госкомитета, а вся информация будет размещаться в самых популярных молодёжных пространствах, а также в стенах крымских вузов.

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