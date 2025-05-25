В Крыму создадут ситуационный центр для решения обращений студентов республики. Об этом заявил в эфире телеканала «Крым 24» председатель Государственного комитета молодёжной политики Крыма Алексей Зинченко Центр будет работать на базе Госкомитета, а вся информация будет размещаться в самых популярных молодёжных пространствах, а также в стенах крымских вузов.