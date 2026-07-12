Программа «Время жить». Герой — Сергей Сандетов

Смотрите новый выпуск программы «Время жить». Её герой — участник специальной военной операции Сергей СандетовСергей Сандетов — сотрудник предприятия «Крымэнерго» — имел бронь от мобилизации, но для себя решил: пойдет добровольцем на фронт.