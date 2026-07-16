Последнее пророчество старца Гавриила: "Шут погубит их всех, погубит Украину"

Старец Гавриил Ургебадзе — один из самых ярких и парадоксальных подвижников XX века. Его жизнь соединяет юродство, открытый протест против безбожной власти и пророчества, которые сегодня звучат как предупреждение целым народам.
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