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Царьград

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Последнее пророчество старца Гавриила: "Шут погубит их всех, погубит Украину"

Последнее пророчество старца Гавриила: "Шут погубит их всех, погубит Украину"

Старец Гавриил Ургебадзе — один из самых ярких и парадоксальных подвижников XX века. Его жизнь соединяет юродство, открытый протест против безбожной власти и пророчества, которые сегодня звучат как предупреждение целым народам.

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