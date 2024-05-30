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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Белоусов вслед за собой привел «тихого убийцу» генералов. Теперь понятно кто отправляет в СИЗО ставленников Шойгу

То что сегодня происходит в Минобороны, а именно небывалые по своим масштабам ведомственные чистки, многие эксперты связывают с подготовкой России к глобальному противостоянию с блоком НАТО, и зачисткой «игрового» поля под нового «капитана команды» Андрея Белоусова.

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