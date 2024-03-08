Замечено, что ныне у определенной части элиты возникает какое-то чувство отчуждения, -даже не от российской власти, а более широко - от своей собственной страны.
От Петруши до Павлуши. Судьбы русских либералов
Комментарии
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Алеся Ясногорцева
Что ни слово - то махровый идеализм. Да нет никакой "битвы цивилизаций", успокойтесь вы уже! Есть коммерческий конфликт буржуазных коалиций, которые для прикрытия своих материальных интересов раздувают значимость цивилизационных различий.
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8 час.
star
долго,нудно и к чему?дерьмо оно и в Африке дерьмо,а предателей нигде не любят
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6 час.
Диана Мальгинова
Не от петруши, а от клана романовых. Ещё с филарета, миши и т.д.
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2 час.
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