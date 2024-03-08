От Петруши до Павлуши. Судьбы русских либералов

Алеся Ясногорцева Что ни слово - то махровый идеализм. Да нет никакой "битвы цивилизаций", успокойтесь вы уже! Есть коммерческий конфликт буржуазных коалиций, которые для прикрытия своих материальных интересов раздувают значимость цивилизационных различий.

star долго,нудно и к чему?дерьмо оно и в Африке дерьмо,а предателей нигде не любят