«Каждая нация красива!»: 23 очаровательные девушки разных национальностей

Девушки из нашей подборки легко могли бы побороться за звание «Мисс Вселенная». И это при том, что все они абсолютно разные: блондинки, брюнетки, кареглазые, голубоглазые, с короткими и длинными волосами… А самое главное различие заключается в их национальностях.
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