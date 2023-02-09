Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Malina
    гнать ее в музей  Гуггенхайма, там ей самое место....только кому она там нужна?????Трегулова изгнана...
  • Николай Герасименко
    С вами не поделилась!?Трегулова изгнана...
  • Вера артемьева
    а сколько еще подобной трегулятины капошится в разных сферах на высоких постах.работы по их выкорчевыванию не початый...Трегулова изгнана...

Десять миллионов американцев хотят вступить в ЧВК "Вагнер"

В телеграм-канале ЧВК "Вагнер" разместили ответ на запрос американского издания CNN.#1215 Запрос от редакции издания CNN и ответ:Good afternoon,Can you please explain why recruitment in the Russian prison system has ended for Wagner? What is the reason behind this? Публикуем эксклюзивный комментарий Евгения Викторовича Пригожина изданию CNN:«После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО.

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