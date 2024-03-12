Российские правоохранители пресекли ввоз из Латвии 1,7 тыс. пуль

Санкт-Петербург, 11 марта /Синьхуа/ -- Незаконный ввоз в Россию из Латвии 1,7 тыс. пуль калибра 7,62 мм пресекло Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Псковской области, сообщило ТАСС в понедельник со ссылкой на источник в ведомстве.
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