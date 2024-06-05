Воронежский ветеринар поверил мошенникам и лишился 4 миллионов рублей

44-летний ветеринар сельхозпредприятия из Воронежской области, поверил в то, что ему необходимо продлить сим-карту и в итоге за 8 дней перевел мошенникам 4 миллиона рублей44-летний ветеринар сельхозпредприятия из Воронежской области, поверил в то, что ему необходимо продлить сим-карту и в итоге за 8 дней перевел мошенникам 4 миллиона рублей.