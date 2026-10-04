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Журнал «Профиль»

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На Кубани возник пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

На Кубани возник пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

В Темрюкском районе Краснодарского края на территории одного из предприятий возник пожар после падения обломков БПЛА.

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