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Аргументы и Факты

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Обладательница премии «Оскар» Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет

Обладательница премии «Оскар» Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет

В Лос‑Анджелесе на 103‑м году жизни скончалась актриса Эва Мари Сэйнт. Как сообщили её родственники газете New York Times, артистка умерла в собственном доме.

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