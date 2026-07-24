Яна Лантратова обвинила Украину в дискриминации жителей Донбасса

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова обвиняет руководство Украины в дискриминации жителей Донбасса, отметив, что деление людей на "сорта" лишает их права на жизнь, приводя к многочисленным жертвам среди мирного населения.
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