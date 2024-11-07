Путин: слова Трампа о восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания, заявил президент России Владимир Путин.
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