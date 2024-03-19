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Боррель: МИД Украины запросил срочную помощь у Евросоюза и США

Боррель: МИД Украины запросил срочную помощь у Евросоюза и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь у Евросоюза и США. Об этом рассказал верховный представитель европейского альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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