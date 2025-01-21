«Смелее! Свобода или смерть!» 120 лет назад началась Первая русская революция. Как Кровавое воскресенье изменило ход истории?

22 января 1905 года случилось событие, вошедшее в историю как Кровавое воскресенье. В этот день военные расстреляли мирную демонстрацию, что привело к двум годам революционных потрясений, перетряхнувших Россию сверху донизу и затронув все слои общества.
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