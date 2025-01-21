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«Смелее! Свобода или смерть!» 120 лет назад началась Первая русская революция. Как Кровавое воскресенье изменило ход истории?

«Смелее! Свобода или смерть!» 120 лет назад началась Первая русская революция. Как Кровавое воскресенье изменило ход истории?

22 января 1905 года случилось событие, вошедшее в историю как Кровавое воскресенье. В этот день военные расстреляли мирную демонстрацию, что привело к двум годам революционных потрясений, перетряхнувших Россию сверху донизу и затронув все слои общества.

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