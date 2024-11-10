Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Наступил момент истины»: о чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

«Наступил момент истины»: о чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Главная тема ежегодной встречи экспертов международного дискуссионного клуба «Валдай», которые на неделе собрались на российском курорте в Сочи - скорость, с которой сейчас меняется ландшафт всего мироустройства.

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