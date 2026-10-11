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Швабра и пылесос больше не стоят на виду: 6 мест в квартире, которые обычно пустуют

Швабра и пылесос больше не стоят на виду: 6 мест в квартире, которые обычно пустуют

Даже за неимением кладовки в большинстве квартир найдется уголок для хранения швабры с ведром, пылесоса и других приспособлений для уборки.

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