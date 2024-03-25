ВВС США назвали безопасными и профессиональными действия пилота МиГ-31

Военно-воздушные силы США назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который был поднят в небо для предотвращения нарушения границы России над Баренцевым морем двумя американскими бомбардировщиками B-1.
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