«Под клубом завязана большая структура, и я не верю, что губернатор не видит этого». Андрей Кириленко прокомментировал финансовое положение «Самары»

Губернатор Вячеслав Федорищев провел аудит использования государственного финансирования. По сообщениям источников, у баскетбольных команд «Самары», а также областных хоккейных и футбольных команд, возникли проблемы с выплатой зарплат и обеспечением игроков жильем.