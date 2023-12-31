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Сенатор Кейн раскритиковал США за продажу Израилю снарядов

Сенатор Кейн раскритиковал США за продажу Израилю снарядов

Commons.wikimedia.org/MARINE SGT JOHN G. VANNUCCI Американский сенатор, демократ от штата Вирджиния Тим Кейн высказал свое недовольство по поводу решения властей США продать Израилю снаряды на сумму 147,5 млн долларов.

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