Интернациональная схватка на Силикатном озере: шампуры, шашлыки и гастарбайтеры

Виктор Александров Что поделаешь, когда лишь форменный мундир олицетворяет якобы полицейского, но совсем не гарантирует, что в нём не бандит ...

НГ Нина Генонова И зачем здесь ваша ирония?,любой перепивший неадекват может быть опасен,а тут выяснилось ,что еще и нелегалы...двойное спасибо нашей полиции,молодцы!!!