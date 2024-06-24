Что ж, уважаемые читатели, в очередной раз наши славные просторы Нижнего Новгорода стали ареной для настоящего циркового представления, которое можно было бы назвать "Интернациональный Бой на Пляже".
Интернациональная схватка на Силикатном озере: шампуры, шашлыки и гастарбайтеры
Комментарии
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Виктор Александров
Что поделаешь, когда лишь форменный мундир олицетворяет якобы полицейского, но совсем не гарантирует, что в нём не бандит ...
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55 мин.
НГ
Нина Генонова
И зачем здесь ваша ирония?,любой перепивший неадекват может быть опасен,а тут выяснилось ,что еще и нелегалы...двойное спасибо нашей полиции,молодцы!!!
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40 мин.
Александр
А с чего вы решили,что бучу начали мигранты?Так удобнее?
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24 мин.
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