Интернациональная схватка на Силикатном озере: шампуры, шашлыки и гастарбайтеры

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Комментарии
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Виктор Александров
Что поделаешь, когда лишь форменный мундир олицетворяет якобы полицейского, но совсем не гарантирует, что в нём не бандит ...
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55 мин.
НГ
Нина Генонова
И зачем здесь ваша ирония?,любой перепивший неадекват может быть опасен,а тут выяснилось ,что еще и нелегалы...двойное спасибо нашей полиции,молодцы!!!
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40 мин.
Александр
А с чего вы решили,что бучу начали мигранты?Так удобнее?
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24 мин.

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