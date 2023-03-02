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Спикер Госдепа Прайс заявил о призыве США к России дать согласие на продление сделки по вывозу зерна с Украины

Спикер Госдепа Прайс заявил о призыве США к России дать согласие на продление сделки по вывозу зерна с Украины

Спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил о призыве Соединенных Штатов к Российской Федерации дать свое согласие на продление соглашения по вывозу зерна с украинской территории.

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