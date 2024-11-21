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Вечерний Новосибирск

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Кино о спецслужбах для школьников создали в Новосибирске

Кино о спецслужбах для школьников создали в Новосибирске

Короткометражный художественный фильм «Невидимая служба» о двух подростках, которые обрели наставника в лице ветерана органов госбезопасности, презентовали в Новосибирске на областном патриотическом форуме «Сибирь – территория мужества».

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