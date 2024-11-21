Кино о спецслужбах для школьников создали в Новосибирске

Короткометражный художественный фильм «Невидимая служба» о двух подростках, которые обрели наставника в лице ветерана органов госбезопасности, презентовали в Новосибирске на областном патриотическом форуме «Сибирь – территория мужества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии