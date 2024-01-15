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ВС РФ прорвали фронт на Ореховском направлении, ВСУ отступают: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС РФ прорвали фронт на Ореховском направлении, ВСУ отступают: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Запорожском направлении: не прекращаются бои у Работино, где к юго-западу от населенного пункта российские войска улучшают тактическое положение.

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