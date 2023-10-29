Посол Рамишвили: Норвегия не заменит Россию на европейском газовом рынке

Руководство Норвегии не сможет заместить российские мощности на европейском газовом рынке. Это доказывают низкие показатели добычи энергоресурсов в стране, заявил РИА «Новости» посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
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