В Ленобласти покажут старинные иконы после реставрации

В их числе – «Покров Святой Богородицы» В Ленобласти на выставке «Возвращение образа 2.0» ценители истории и православного искусства смогут увидеть восстановленные старинные иконы, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
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