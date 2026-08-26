Россияне могут изменить формат получения набора соцуслуг до 1 октября 2026 года

Россияне, которые являются федеральными льготниками и получают ежемесячные денежные выплаты, смогут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) – в натуральном или денежном виде – до 1 октября 2026 года.
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