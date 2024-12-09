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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сомневаюсь, что «Зенит» выиграет золото. «Краснодар» готов к чемпионству. «Спартаку» только дай пальчик – по локоть откусит». Непомнящий о гонке в РПЛ

– Вопрос «кто станет чемпионом?» теперь актуален? – Да, он открыт. Если раньше я говорил, что золото выиграет «Зенит», то сейчас сомневаюсь в этом.

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