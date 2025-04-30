КНР приняла первый закон для поддержки частного сектора, вступает в силу в 2025

В Китае принят первый закон для развития частного сектора экономики. Утвержденный на 15-й сессии Постоянного комитета ВСНП, закон начнет действовать с мая 2025 года, способствуя поддержке и справедливому правоприменению в негосударственном секторе.
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