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КНР приняла первый закон для поддержки частного сектора, вступает в силу в 2025

КНР приняла первый закон для поддержки частного сектора, вступает в силу в 2025

В Китае принят первый закон для развития частного сектора экономики. Утвержденный на 15-й сессии Постоянного комитета ВСНП, закон начнет действовать с мая 2025 года, способствуя поддержке и справедливому правоприменению в негосударственном секторе.

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