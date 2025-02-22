Трамп: Путин и Зеленский должны встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москве и Киеву нужно говорить напрямую.Новые переговоры между США и Россией начнутся во вторник, 25 февраля и также пройдут в Саудовской Аравии, сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой.