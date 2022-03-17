Закон и Порядок

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Пентагон вынужден сокращать закупки F-35 из-за найденных дефектов

Пентагон вынужден сокращать закупки F-35 из-за найденных дефектов

Минобороны США решило серьезно сократить программу закупок истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом 16 марта сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

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