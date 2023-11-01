Evergrande предложила новый план погашения долга

China Evergrande Group предложила новый план реструктуризации долга держателей офшорных облигаций, предлагая обменять их примерно на 30% акций каждой из двух дочерних компаний застройщика, зарегистрированных на Гонконгской фондовой бирже.
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