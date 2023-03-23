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Рогов назвал терактом взрыв в Мелитополе

Рогов назвал терактом взрыв в Мелитополе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в четверг, 23 марта, заявил, что взрыв в Мелитополе является терактом, который осуществили украинские спецслужбы.

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