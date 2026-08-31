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Татар-информ

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Цифровой рубль станет доступен россиянам с сентября

Цифровой рубль станет доступен россиянам с сентября

С 1 сентября в России начнется новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать счета цифрового рубля, переводить средства и оплачивать товары и услуги.

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