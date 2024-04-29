Аршавин: "Спартак" при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился размышлениями об игре московского "Спартака" при Владимире Слишковиче, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
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