Аршавин: "Спартак" при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился размышлениями об игре московского "Спартака" при Владимире Слишковиче, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.