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В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали дату военного вторжения в Нигер.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Вот где много работы нашим &quot;музыкантам&quot;, которые покажут всему миру &quot;кузькину мать&quot;.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Еще одна кровавая заварушка в мире начинается. Когда человечество опомнится?
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2 час.

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