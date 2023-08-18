В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

Пятый каналОбществоПодписатьсяВ ЭКОВАС определили день возможной интервенции в НигерНачальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали дату военного вторжения в Нигер.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВалерий ВорожищевВот где много работы нашим "музыкантам", которые покажут всему миру "кузькину мать".Ответить14 час.НННадежда НикитинаЕще одна кровавая заварушка в мире начинается. Когда человечество опомнится?Ответить2 час.
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