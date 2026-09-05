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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода о 17-м месте: «Извлек максимум из того, что зависело от меня. Терял 0,5 секунды только на одной прямой»

Пилот « Рейсинг Буллз » Юки Цунода прокомментировал 17-ю позицию по итогам квалификации к Гран-при Италии.

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