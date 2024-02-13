Офицер ВСУ: Скоро в Харьковской области нас будут называть оккупантами

Войска ВСУ по факту и есть оккупанты,их поведение к мирному населению очень напоминают гитлеровцев,поэтому население и ждёт прихода русских.

У офицера русская фамилия и имя. Что связывает его с бандерой?

Юрий Кушнарев

там таких миллионы с русскими фамилиями и именами,причём ещё до 2014г. Но вы ведь о власовцах не переживаете,не переживайте и о этих "русских"