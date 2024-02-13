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Офицер ВСУ: Скоро в Харьковской области нас будут называть оккупантами

Офицер ВСУ: Скоро в Харьковской области нас будут называть оккупантами

Политнавигатор Лапин: Замена Залужного – это российская спецоперация Президенту Украины Владимиру Зеленскому «вдули в ухо», что военные готовят госпереворот, что и послужило одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Войска ВСУ по факту и есть оккупанты,их поведение к мирному населению очень напоминают гитлеровцев,поэтому население и ждёт прихода русских.
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8 час.
Владимир Пеганов
У офицера русская фамилия и имя. Что связывает его с бандерой?
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7 час.
Юрий Кушнарев
там таких миллионы с русскими фамилиями и именами,причём ещё до 2014г. Но вы ведь о власовцах не переживаете,не переживайте и о этих &quot;русских&quot;
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6 час.

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