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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адиев о «Зените»: «Любой тренер мечтает работать с большими командами, и я тоже не исключение»

Магомед Адиев был бы не прочь поработать в « Зените ». – Будут предложения – будем рассматривать. А так, можно сказать, я сейчас решил взять небольшую паузу.

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